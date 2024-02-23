Сергей Лазарев арендовал квартиру «диско-бабушке» с его концерта Сергей Лазарев арендовал квартиру для танцевавшей на его концерте пенсионерки

Фото: t.me/lazarev_official

«Диско-бабушка» из Сыктывкара Лидия Витальевна

Сергей Лазарев арендовал и оплатил квартиру для «диско-бабушки» из Сыктывкара. Певец уточнил, что почти 10 дней искал жилье для пенсионерки, в результате удалось подобрать вариант, о котором она мечтала. В своем Telegram-канале он уточнил, что осталось прописать бабушку в Сыктывкаре и нанять для нее социального работника.

Друзья! Наконец-то могу с вами поделиться прекрасной новостью! Сегодня Лидия Витальевна (наша «диско-бабушка» из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать! Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много вводных от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! — сообщил Лазарев.

Вместе с тем артист добавил, что сообщил об этом не ради похвалы. Он признался, что хочет, чтобы его поклонники порадовались за пенсионерку.

Лазарев пообещал помочь «диско-бабушке» 11 февраля. Он рассказал, что она очень жизнерадостная, но у нее непростая судьба. У женщины нет денег, а живет она в сложных условиях.