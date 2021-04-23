Серебряков рассказал о жизни в Канаде

https://static.news.ru/photo/f7aa484c-a419-11eb-82b4-96000091f725_660.jpg Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Алексей Серебряков, некоторое время назад заявивший о переезде из России в Канаду, а потом вернувшийся в Москву, в разговоре с NEWS.ru ответил на вопрос, как ему живётся в североамериканской стране без знания английского языка.

Нормально всё, хорошо. Я никуда не переезжал, — заявил артист.

В марте 2021-го писатель Владимир Лорченков предположил, что Серебряков вновь появился в РФ, так как в Канаде не сдал тест на знание языка и не смог получить гражданство.

Канадский блогер Алекс Брежнев заявил, что артист не смог найти себя вдали от родины и «завыл от тоски». По его словам, он никогда не слышал, как Серебряков разговаривает на английском языке, и это навело блогера на мысль о специфике его канадского периода жизни. Кроме того, Брежнев считает, что привыкшему к светским мероприятиям человеку из мира шоу-бизнеса жизнь в Канаде может показаться скучной.

Ранее сообщалось, что Серебряков, неоднократно отзывавшийся о российском государстве в негативном ключе, заявил, что переезжал в Канаду ради лучшей жизни для своих детей. Выступая в Лондоне в 2019 году, он обвинил власти страны в «переписывании истории». По словам актёра, Россия разжигала конфликты в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине.