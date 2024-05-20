«Серебро» возвращается: кто будет в группе, что сказали Фадеев, Серябкина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участницы группы «Серебро» Екатерина Кищук, Ольга Серябкина, Полина Фаворская (слева направо)

Проект популярной российской поп-группы «Серебро» будет перезапущен. Кто станет новыми участницами коллектива, останется ли Максим Фадеев продюсировать их?

Что известно о перезапуске группы «Серебро»

18 мая Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. В своем Telegram-канале он пообещал ответить на волнующие фанатов вопросы о солистках и проекте.

«Перезапускаем @serebro_3 (группу Serebro. — NEWS.ru). Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал продюсер, прикрепив фотографию с тремя девушками, стоящими спиной.

В комментариях Фадеев рассказал, что всегда выбирал солисток не по принципу «кто лучше поет». Продюсер отметил, что для него важнее эмоционально-человеческие качества.

«Если есть от человека определенная энергия, которую я могу понять, то этот человек может быть потенциальным участником группы. Но при этом он, конечно же, должен обладать всеми остальными качествами, [а именно] музыканта», — объяснил продюсер.

Фадеев подчеркнул, что испытывает особенное чувство, будто начинает «что-то с нуля». Свое состояние он объяснил тем, что для него «»Серебро» сегодня — это группа с нуля, но при этом уже имеющая мировой статус».

Фото: Социальные сети Максим Фадеев

Кто станет новыми солистками «Серебра»

В начале марта Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. Имена участниц пока неизвестны, но продюсер рассказал, что одна из солисток пишет тексты. Он добавил, что будущая звезда уже создала несколько песен для группы. Фадеев подчеркнул, что строчки композиций будут распределяться равномерно между участницами.

Количество участниц также остается загадкой. Фадеев лайкал комментарий, в котором пользователь предположил, что нашли только двух вокалисток. В то же время в комментариях под недавним постом продюсер заявил, что «больше любит треугольники».

В Сети предполагают, что одной из новых солисток «Серебра» может стать победительница шоу «Голос.Дети», участница конкурсов «Детская Новая волна — 2012» и «Детское Евровидение — 2014» Алиса Кожикина. Такую версию озвучили на фоне того, что вокалистка сразу же подписалась на новый аккаунт коллектива и пролайкала публикации.

Кроме того, в Сети считают, что еще одной участницей «Серебра» может стать Диана Иваницкая-Шорикова, которая участвовала в шоу «Хочу в ВИА Гру». Она была одной из самых ярких участниц этого телепроекта. После участия в шоу «Хочу в ВИА Гру» Иваницкая стала участницей музыкальной группы «Динама» и выступала вместе с Марией Гончарук. В 2013–2014 годах творчество дуэта было популярным, но в 2017-м группа распалась, и девушка начала сольную карьеру. Однако пять лет назад Иваницкая не вошла в новый состав «Серебра», хотя многие считали ее фавориткой.

Место третьей солистки пророчат участнице предыдущего состава Татьяне Моргуновой. Подогрели слухи об этом лайки певицы на новых публикациях паблика коллектива. Правда, в такое стечение обстоятельств поклонники верят с трудом.

«Может, вернутся старые солистки. Может, вернется [Ирина] Титова или [Елизавета] Корнилова. Может, вернется кто-то вообще из „старичков“. Настю Карпову давайте вернем, дадим ей возможность „восторжествовать“ без напряга и давления [Ольги] Серябкиной. Кто-то ждет Катю Кищук даже. Это меня очень посмешило. Ее там точно не будет», — рассказал о версиях подписчиков блогер Даня Октосити.

Говоря о предыдущих солистках, Фадеев не жалеет о сотрудничестве ни с одной из прошлых солисток коллектива. По его словам, «каждая привнесла свой колорит», и продюсер «им всем благодарен, без исключений». В то же время Фадеев заявил, что «ни один человек» из «Серебра» не остался благодарен ему.

В июле 2022 года экс-солистка «Серебра» Ольга Серябкина заявила, что могла бы возобновить сотрудничество с Фадеевым, несмотря на разногласия.

«Если предложение поступило бы, то… Словом, я всегда оцениваю ситуацию на текущий момент и не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если это будет всем в кайф...» — заявила Серябкина в подкасте «Нового Радио».

Спустя месяц Фадеев отреагировал на слова экс-подопечной. Он сообщил, что если у него когда-то возникнет идея возобновить группу Serebro, то он обязательно позовет туда Серябкину.

«Мне кажется, она неотъемлемая часть „Серебра“, и поэтому пусть она и будет этой частью. Я совершенно не против», — резюмировал Фадеев.

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