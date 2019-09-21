https://static.news.ru/photo/cd6499bc-dd4a-11e9-8d14-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: serebro_official/instagram.com

Бывшие солистки группы Serebro Ольга Серябкина и Катя Кищук привели в восторг посетителей московского гей-клуба «Центральная станция». Катерина всего лишь составила компанию Ольге в танцах под её хит «Набери мой номер».

Парочка разгорячила публику — в первых рядах у сцены отрывались артисты травести-шоу Рокси Харт и Мисс Шамина. После выступления они заглянули за кулисы к певицам и сделали общее фото на память, сообщает Super.ru .

Может, сделаем ещё одно «Серебро» в этом составе? — пошутили Серябкина и Кищук.

Ранее Серябкина опубликовала ролик, на котором она катается на квадроцикле в Тверской области. 34-летняя артистка в качестве наряда выбрала откровенный топ и прозрачные лосины, чем возмутила фанатов. Многие подписчики не оценили подобного развлечения. Критики отметили, что в её возрасте ходить без нижнего белья просто неприлично. Другие увидели округлившийся живот и посоветовали звезде похудеть, писал News.ru.