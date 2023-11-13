«Сердце не выдержало»: чем болел Кушанашвили, какими скандалами известен У Отара Кушанашвили случился сердечный приступ, его госпитализировали

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

У журналиста Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, он в сознании, но жаловался на боль в груди и сложности с дыханием. Как выяснил канал, 53-летний журналист отдыхал с друзьями в ресторане на улице 1905 года. Отмечается, что очевидцы вызвали скорую помощь. Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу. Его продюсер Виктор Ладненко заявил, что у журналиста в последнее время было много работы. Он пояснил, что «просто не выдержало сердце».

Что известно о причинах госпитализации Кушанашвили

По словам Ладненко, с виду Кушанашвили является «железным человеком», но и он не справился с нагрузкой.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что в субботу днем они с Кушанашвили в ресторане Sabor de la Vida после рабочего мероприятия вместе смотрели футбольную трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» и расстались после первого тайма. Ладненко призвал СМИ не писать о том, что Кушанашвили «вел праздный и гулящий образ жизни», назвав это полнейшей ложью.

Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись госпитализации Отара Кушанашвили. На кадрах показано, как журналиста вывозят на кресле-каталке из дверей здания на улицу и помещают в автомобиль скорой помощи. При этом Кушанашвили находится в сидячем положении и в сознании.

По предварительным данным, у Кушанашвили случился инфаркт. По информации SHOT, в настоящее время журналиста поместили в реанимацию, врачи сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализ. По словам специалистов, угрозы уже нет, однако Кушанашвили останется на ночь в больнице.

От чего чуть не погиб Кушанашвили в молодости

Отар Кушанашвили ранее рассказал, как в молодости чуть не погиб от наркотической зависимости. По его словам, он «должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт»: Кушанашвили и певец Насыров вместе «запирались на недели» в квартире и употребляли запрещенные препараты. Телеведущий подчеркнул, что хотя и попробовал все наркотики «которые изобрело человечество», ему удалось избавиться от своей зависимости.

На реабилитацию у Кушанашвили ушло три года. Журналист добавил, что основными причинами, подтолкнувшими его к употреблению запрещенных веществ, стало отсутствие работы и смерть родителей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Чем известен Отар Кушанашвили

В молодости Отар Кушанашвили был участником многих громких историй. Однажды его похитили и сильно избили. Журналист достоверно не знает, кто организовал нападение, но предполагает, что это могла сделать Алла Пугачева или Наталья Ветлицкая.

«После хамских выступлений в адрес всех, разборка у подъезда завершилась избиением. Меня постригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то не похоже на большую артистку, а Наталья — очень эмоциональная. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую», — сказал Кушанашвили в одном из шоу на YouTube.

При этом недавно журналист сказал, что мог стать мужем Пугачевой вместо юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам шоумена, исполнительница приглашала его на чай, когда Филиппа Киркорова не было дома. Кушанашвили жалеет о том, что не принял приглашение артистки.

Ранее шоумен заявлял, что в 90-х у него с Пугачевой случилась драка. По словам журналиста, певица сделала ему замечание о его высказываниях в программе «Акулы пера», на что тот назвал ее лошадью Пржевальского, после чего завязалась потасовка. Позднее телеведущий признался, что выдумал эту историю для собственного пиара.

В августе 2022 года Кушанашвили сообщил, что над телеведущим Иваном Ургантом «сгущаются тучи». Журналист одним из первых намекнул на то, что дела у Урганта идут не очень хорошо, а его карьера на телевидении может закончиться.

Чем закончился бой Джигурды и Кушанашвили

В 2021 году актер Никита Джигурда одержал победу над Отаром Кушанашвили в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело». Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актер дважды отправил телеведущего в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут.

Поединок продлился 100 секунд и завершился в первом раунде. По его окончании Джигурда вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и рэпера Джигана.

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