«Сердце бьется с перебоями»: Андрей Губин раскрыл детали о самочувствии Губин рассказал, что из-за травмы позвоночника его сердце бьется с перебоями

Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Андрей Губин. 1998 год

Звезда 90-х Андрей Губин рассказал, что ежедневно испытывает мучительную боль из-за своей болезни — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Артист в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ добавил, что уже 15 лет живет с нестабильным сердцебиением.

Каждый день у меня сердце бьется с перебоями. Врачи говорят — из-за повреждений позвоночника, это спортивные травмы из детства, сердце находится в неправильной позиции, — уточнил певец.

Исполнитель хита «Зима-города» отметил, что по совету врачей развивать сердце пят раз в неделю занимается спортом. Также недавно он сдал анализы крови, которые оказались хорошими.

Губин признался, что из-за заболевания испытывает проблемы с дыханием, дикцией и мимикой. По словам артиста, что это мешает ему ходить на романтические свидания.

Ранее Губин заступился за певицу Аллу Пугачеву после того, как артисты российского шоу-бизнеса обвинили ее в том, что она «перекрыла им кислород». С подобными заявлениями выступили Наталья Гулькина, Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Стар. Губин подчеркнул, что причины творческих неудач артистам нужно искать прежде всего в себе. Комментируя ситуации, когда Пугачева отказывалась выходить на сцену с некоторыми артистами, Губин подчеркнул, что на то у Примадонны могли быть личные причины.