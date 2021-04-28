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Сербский актёр Милош Бикович показал возлюбленную-россиянку

00:05, 29 апреля 2021
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Полюбившийся россиянам по фильмам «Холоп» и «Лёд» сербский актёр Милош Бикович впервые официально вышел в свет со своей девушкой. Возлюбленной завидного холостяка стала чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина.

Видео, на котором пара пришла на ужин InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля, опубликовал Telegram-канал Super.ru. Издание утверждает, что они вместе, возможно, с начала 2021 года. Именно тогда появились первые слухи о том, что актёр и спортсменка встречаются.

Влюблённые, судя по всему, нервничают: даже сидя за одним столом, оглядываются, пытаясь найти глазами направленный на них объектив, — пишет таблоид.

Недавно влюбленные посетили Сербию, там они часто попадали в объективы смартфонов друзей. Однако до недавнего времени Волошина отрицала роман с Биковичем.

Как ранее писал NEWS.ru, Бикович в феврале 2021 года стал гражданином Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Актёр на своей странице в Instagram написал, что получение российского паспорта стало для него важным событием.

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