Сенчукова высказалась о скандальном видео Смольянинова Певица Сенчукова осудила видео Смольянинова с антироссийской песней

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Сенчукова

Певица Наталья Сенчукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что осуждает исполнение актером Артуром Смольяниновым пародии на песню «Темная ночь» с антироссийским содержанием. Она назвала артиста человеком «с уродливой душой», а также заявила, что жители России едины, и это не могут изменить никакие «паршивые песенки».

Это пошло, некрасиво и предательски. Отвратительно и подло. Я даже не знаю, какие тут могут быть оценки. Человек исполняет все это в военной форме. Слов нет, одни буквы. Конечно, эти люди больше никогда сюда не приедут. У нас все будет хорошо, а они пусть где-то там живут, приспосабливаются, — прокомментировала ролик артистка.

Ранее в Сети появилось видео, где Смольянинов исполняет на мотив известной песни новую, со словами Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в РФ в список СМИ-иностранных агентов). Произведение о последствиях ударов по инфраструктуре Украины называется «Стремная ночь».

Ранее Гагаринский суд Москвы оштрафовал Смольянинова за дискредитацию российской армии. В видеоинтервью он негативно отозвался о специальной военной операции РФ на Украине. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.