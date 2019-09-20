https://static.news.ru/photo/387ad048-dbb3-11e9-9faa-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Семья Анастасии Заворотнюк запретила московской клинике, где она лежит, привлекать сторонних врачей для оказания помощи в лечении.

По данным Telegram-канала Mash, лечение будет организовано работниками клиники. Сейчас артистка находится в терапевтическом отделении. Её состоянии оценивается как тяжёлое.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал News.ru, Заворотнюк прошла полное медицинское обследование, перед тем как стать матерью в третий раз в октябре 2018 года. Медики не выявили у неё никаких проблем со здоровьем. Вероятнее всего, опухоль у звезды развилась только зимой в 2019 году.