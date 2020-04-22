Семья Заворотнюк опровергла лечение актрисы инновационным препаратом

https://static.news.ru/photo/1860d834-84d7-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о том, что актриса лечится новыми таблетками — «Кейтруда», а её «диагноз» назвали выдумкой. Так называемую справку о заболевании артистки её представители назвали подделкой.

Информация о том, что Заворотнюк пошла на поправку и проходит лечение инновационным препаратом, разработанным выпускниками и профессорами Стэнфордского университета, появилась в разных СМИ. Источники поясняли выбор врачей тем, что у Заворотнюк глиобластома.

В итоге оправдываться пришлось родственникам актрисы, которые опубликовали соответствующее обращение в группе поддержки Заворотнюк в Instagram. В заявлении говорится, что семья актрисы по-прежнему не даёт никаких комментариев, но хочет уточнить, что не имеет дела с препаратом «Кейтруда», ничего не знает о нём и не может что-либо сказать о его эффективности.

Представитель Заворотнюк Марина Потапова подтвердила, что справка с диагнозом актрисы является подделкой, журналисты же выяснили, что и оформлена она не по правилам. В больнице, где «прекрасная няня» якобы проходила лечение, тоже опровергли такую информацию, заявив, что «слухи всё равно расползаются» и людям давно бы стало известно о звёздной пациентке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появилось первое подтверждение диагноза звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. По словам медиков, актриса наблюдалась в онкологическом отделении Центральной клинической больницы с поликлиникой. На одном из порталов в Сети появилась даже соответствующая справка.