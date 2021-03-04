Семья Фриске оставит её вещи сыну Платону

https://static.news.ru/photo/1b5c6e3c-7d00-11eb-9094-96000091f725_660.jpg Жанна Фриске Фото: Global Look Press

Вещи Жанны Фриске останутся для её сына Платона. Об этом рассказал отец певицы Владимир Фриске.

Всё останется Платошке. Талисманы, пластинки, бижутерия, часики, кольца, какие-то безделушки — это очень для нас дорогие вещи, — отметил Фриске порталу Teleprogramma.pro.

Однако некоторые вещи из гардероба продадут на аукционе, а деньги перечислят в благотворительный фонд, который основал Фриске.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Фриске собрался привлечь к ответственности своего бывшего зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева. Предметом спора станут средства, которые, по словам родителя артистки, шоумен похитил с её счетов во время болезни.