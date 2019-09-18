https://static.news.ru/photo/d35ad906-d9fa-11e9-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тяжело больна, не соглашаются принимать финансовую помощь от её коллег и друзей. Об этом сообщил её близкий друг, режиссёр и продюсер Андрей Загорский.

По его словам, коллеги актрисы, как из столицы, так и из регионов, неоднократно пытались связаться с представителями Заворотнюк. Однако члены её семьи отказываются от помощи, заявляя, что справятся сами.

Остаётся только молиться, — передаёт слова Загорского « Дни.ру ».

Он отметил, что делать какие-то прогнозы касательно её состояния бессмысленно. Кроме того, продюсер призвал не спекулировать «на имени Насти».

Ранее News.ru писал, что Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь. Актрисе, по некоторым данным, поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске.