Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тяжело больна, не соглашаются принимать финансовую помощь от её коллег и друзей. Об этом сообщил её близкий друг, режиссёр и продюсер Андрей Загорский.
По его словам, коллеги актрисы, как из столицы, так и из регионов, неоднократно пытались связаться с представителями Заворотнюк. Однако члены её семьи отказываются от помощи, заявляя, что справятся сами.
Остаётся только молиться, — передаёт слова Загорского «Дни.ру».
Он отметил, что делать какие-то прогнозы касательно её состояния бессмысленно. Кроме того, продюсер призвал не спекулировать «на имени Насти».
Ранее News.ru писал, что Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь. Актрисе, по некоторым данным, поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске.