Семьи, дети, Ивлеева: как живут солисты группы «Челси», куда пропали

Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

Солисты группы «Челси»: Арсений Бородин, Роман Архипов, Денис Петров и Алексей Корзин (слева направо)

Российская поп-группа «Челси» (Chelsea) была на волне популярности в середине 2000-х, однако со временем все реже стала появляться в телеэфире и ротации радиостанций. Как сейчас живут вокалисты коллектива, ездят ли на гастроли?

Как появилась группа «Челси»

Коллектив сформировался в 2006 году. Во время шоу «Фабрика звезд — 6» продюсер Виктор Дробыш объединил 21-летнего Дениса Петрова, 19-летнего Алексея Корзина, 17-летнего Арсения Бородина и 21-летнего Романа Архипова в бойз-бенд, несмотря на то что молодые звезды имели разные представления о музыке: Бородин предпочитал соул-исполнение, Корзин — R’n’B, Архипов — рок, а Петров читал рэп.

Восходящие звезды выступали на «фабричных» концертах-отчетах без названия, однако вскоре на форуме Первого канала появилось объявление о поиске лучшего варианта имени для коллектива. Официальное название группы было объявлено на финальном концерте «Фабрики звезд — 6», а на музыкальном шоу в спорткомплексе «Олимпийский» Алла Довлатова и Сергей Архипов вручили мужскому квартету свидетельство на товарный знак «Челси», который ребята могут использовать в России и странах СНГ.

Название Chelsea вызывает ассоциации с районом Лондона. Днем рождения группы принято считать 29 июня 2006 года, день вручения свидетельства в НСК «Олимпийский».

Совместную дебютную песню под названием «Чужая невеста» вокалисты исполнили на одном дыхании, выступив как одно целое. Энергетика артистов передалась поклонникам, и трек стал настоящим хитом. Следующей визитной карточкой коллектива оказалась дорожка «Самая любимая». Первая песня 20 недель держалась на втором месте чарта «Русского радио», а вторая была удостоена премии «Золотой Граммофон».

После «Фабрики» «Челси» гастролировали по России. Коллектив исполнял не только свои синглы, но и старые хиты. Например, в их первом альбоме было три кавера. Кроме того, коллектив сотрудничал с другими звездами российской эстрады: например, в 2007 году вокалисты записали трек «Крылья» вместе с Филиппом Киркоровым. На хит бойз-бенда «Не хватает ее глаз» Федор Бондарчук снял видео.

В 2009 году «Челси» записала второй альбом «Точка возврата», после чего группа не радовала поклонников полноформатными студийками. Спустя три года коллектив принял участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где занял второе место, уступив Виктории Дайнеко.

В 2011 году группа претерпела изменения: квартет превратился в трио из-за ухода Романа Архипова. В коллективе остались Бородин, Корзин и Петров. Последний раз исполнители презентовали трек в 2014 году, выпустив песню «Не делай мне больно».

Фото: Антон Тушин/ИТАР-ТАСС Группа «Челси»: Арсений Бородин, Роман Архипов, Денис Петров и Алексей Корзин (слева направо)

Формально «Челси» не прекращали концертную деятельность. Ежегодно музыканты выступают на сольных и сборных концертах в российских городах. В 2022-м они побывали в Магадане, Саянске и других регионах.

Как живет Денис Петров

Артист помимо выступлений в составе «Челси» известен как ведущий мероприятий. По словам самого Петрова, в прошлом он работал на ТВ, выступал как конферансье на концертах и елках, а в студенческие годы подрабатывал ведущим в ночных клубах и покорял сцену Comedy Battle, после чего стал одним из ведущих гастрольного тура «Фабрики».

Кроме того, исполнитель развивается как блогер и парфюмер. Сейчас у Петрова есть личный бренд и онлайн-магазин авторского парфюма.

Что известно о личной жизни Алексея Корзина

Артист продолжает участвовать в «фабричных» выступлениях. Помимо выходов на сцену Корзин работает над кавер-проектом Hard candy show и создал собственную школу вокала.

Корзин счастлив с избранницей Екатериной, которая подарила ему двоих детей. Пара воспитывает сыновей Петра и Георгия.

Кто из группы «Челси» встречался с Ивлеевой

В 2015 году Бородин стал участником телешоу «Главная сцена» и завоевал первое место. Солист выступил на «Новой волне», в 2017 году стал участником шоу «Голос», после чего участвовал в 3-м и 4-м сезонах программы «Ну-ка, все вместе!». В 2023 году музыкант в числе других звезд выступил на концерте памяти Виктора Резникова.

О личной жизни вокалиста известно мало. В 2013 году артист потерял брата — мужчина совершил самоубийство.

В 2023 году Бородин рассказывал, что встречался с блогершей Анастасией Ивлеевой до того, как она стала звездой. Они познакомились в ночном клубе Санкт-Петербурга, где девушка работала администратором по ВИП-гостям. Пара распалась из-за напряженных графиков обоих.

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