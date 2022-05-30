Семенович заявила, что российский шоу-бизнес процветает на фоне санкций

Анна Семенович / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анна Семенович заявила, что не видит проблем для шоу-бизнеса в антироссийских санкциях. По ее мнению, в отечественной индустрии по-прежнему немало возможностей для развития, а также площадок, где артисты могут проявить свои творческие таланты, передает «Слово и Дело».

На днях была прекрасная премия RU.TV, и выступали самые топовые артисты, в том числе мы со Славой пели наш дуэт «Бумеранг». Мне кажется, шоу-бизнес процветает, все хорошо, — отметила Семенович.

Исполнительница всегда старается поддерживать позитивный настрой. По ее мнению, в каждом человеке есть светлые стороны. Если люди развивают свои положительные качества, то они становятся «позитивными» и «солнечными», убеждена певица. Семенович порекомендовала россиянам не впадать в уныние и верить, что любые проблемы рано или поздно разрешатся.

Главное, никогда не уходить в уныние и знать, что даже если сегодня у кого-то, не дай бог, есть какая-то проблема, она скоро разрешится и начнутся хорошие времена, — резюмировала артистка.

Ранее певец Валерий Меладзе сообщил, что намерен уйти из шоу-бизнеса и заняться более полезным делом. Певец рассказал, что до начала карьеры музыканта занимался наукой в сфере глубокой очистки воды и даже защитил кандидатскую по этой теме.