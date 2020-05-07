Семенович растолстела и изменилась до неузнаваемости на карантине

https://static.news.ru/photo/4792ae74-901d-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Семенович за последние 20 лет изменилась так, что узнать в ней прежнюю звезду «Блестящих» практически невозможно. У актрисы лишний вес, она занимается огородом и одевается и выглядит соответствующе.

Кадр из жизни актрисы в загородном доме опубликовал Telegram-канал НеМалахов. Сейчас актрисе 40 лет, детей у неё нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что забыть об образе светской львицы и полностью погрузиться в домашний быт в период самоизоляции пришлось бывшей солистке группы «Блестящие» Анне Семенович. Певица сказала, что на неё давит замкнутое пространство и её гнетёт невозможность выйти из дома.