Семенович рассказала, как пьянствовала перед концертами «Блестящих»

https://static.news.ru/photo/78cb53f4-3c5e-11eb-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская актриса, фигуристка, певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что когда-то злоупотребляла алкоголем перед выступлениями.

В эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе» исполнительница рассказала, что где-то после 2003 года, когда она выступала в составе коллектива «Блестящие», Семенович пошла ночью на свидание.

Мы сильно выпили, а потом мне позвонили и сказали срочно приезжать на выступление, — поделилась певица.

Семенович поехала на концерт на такси, одеваться и краситься ей пришлось прямо в машине. Прибежав в гримёрку, она решила выпить ещё бокальчик, чтобы «на сцене было совсем весело».

И это была ошибочка. Выхожу и понимаю, что у меня реальные «вертолёты», — заявила певица.

На сцене она сказала другим участницам группы Ксении Новиковой и Юлии Ковальчук, что её шатает. Всё выступление ей пришлось держаться за Новикову.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, что созрела для материнства к 40 годам и решила заморозить свои яйцеклетки на будущее.