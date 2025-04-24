Семенович призналась, чем бы в первую очередь занялась в «теле мужчины» Семенович пошутила, что в случае попадания в тело мужчины занялась бы сексом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович

Российская актриса Анна Семенович ответила на провокационный вопрос во время общения с прессой на вручении премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025. Она рассказала, что бы делала, если бы когда-нибудь попала в тело мужчины. По словам звезды, в первую очередь она хотела бы заняться сексом.

Занялась бы сексом. Потому что мужчины всегда так носятся со своим половым органом, что я не понимаю, что там такого особенного. Я бы попробовала, честно, — пошутила знаменитость.

Во время ответа на вопрос она задорно смеялась и активно жестикулировала. Журналисты, которые задали Семенович скандальный вопрос, присоединились к ее веселью.

Ранее актриса рассказала, что никогда не обращает внимание на критику, с которой сталкивается регулярно. Так, например, недавно она подверглась насмешкам из-за врученной президентом России Владимиром Путиным медали «За труды в культуре и искусстве». Некоторые посчитали, что звезда не заслужила такую высокую награду. В ответ Семенович напомнила, что уже 12 лет ведет программу «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая, по ее словам, является очень крутым социальным проектом. Кроме того, она часто ездила в зону СВО и выступала перед российскими бойцами, чем очень гордится.