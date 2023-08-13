Семенович показала комнату, в которой «пытает своих любовников» Семенович заявила, что «пытает своих любовников» в туалете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович провела экскурсию по своему дому для ведущего YouTube-канала «Рум турист» Виктора Веденеева, в ходе которой показала комнату, в которой «пытает своих любовников». Журналист рассказал, что за неприметной дверцей скрывалась гостевая уборная.

Здесь я пытаю своих любовников, — заявила Семенович.

Также она показала свою светлую и просторную гостиную с большим аквариумом. Певица рассказала о недавнем грустном инциденте с рыбкой породы арована. По ее словам, она уехала на гастроли в Санкт-Петербург. Вернувшись в квартиру, она обнаружила рыбку лежащей на полу. Выяснилось, что она смогла самостоятельно пробить крышку аквариума и проползти несколько метров в сторону кухни.

Ранее Семенович рассказала, что выступала перед жителями Донбасса и собирала гуманитарную помощь. По ее словам, вклад в патриотическое движение также внесли и такие артисты, как SHAMAN, Митя Фомин, Лена Север, VladiMIR, Григорий Лепс и Юлия Барановская. Семенович считает, что поддержка российскими артистами солдат своей страны — это «почетно и очень круто».