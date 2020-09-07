«Просто начала есть»: Семенович озадачила поклонников «поплывшей» талией

https://static.news.ru/photo/cbb24df6-f1aa-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Певица Анна Семенович удивила поклонников своими новыми формами. На выходе из затяжного простоя в творческой деятельности она попала на фото, будучи в не лучшем виде.

Оказалось, что 40-летняя экс-солистка «Блестящих» снова изрядно набрала вес. В Интернете активно обсуждают снимок, на котором видна её «поплывшая» талия и двойной подбородок, пишет StarHit. Некоторые поклонники и вовсе сомневаются, а Семенович ли изображена на снимке.

Ранее артистка признавалась, что минувшая весна стала для неё не стихийным отпуском, а серьёзным испытанием. Причём не только из-за вируса и самоизоляции.

Я попала в какой-то странный водоворот событий: чуть не потеряла близкого человека, лишилась нескольких рабочих контрактов — и все мои планы на весну испарились и остались мечтами. Мне было очень тревожно, я пребывала в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть, — признавалась Семенович.

В мае она проходила курс похудения в одном из оздоровительных центров, делилась советами по правильному питанию и занималась спортом. Вынудила её, как сообщал NEWS.ru, чрезмерная полнота. Певица даже опубликовала фото, на котором были видны её пухлые щёки и двойной подбородок. Снимок шокировал поклонников, не ожидавших увидеть звезду такой пышнотелой.