Семенович отреагировала на предложение Быстрова отрезать ей грудь

https://static.news.ru/photo/5e390a4e-0bff-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поведением аморального мужчины назвала певица Анна Семенович предложение футболиста Владимира Быстрова отрезать ей грудь. Также она сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста.

Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» Быстров заявил , что если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи».

В обращении, размещённом в Instagram, Семенович заявила, что такое поведение присуще аморальному мужчине. Светская львица напомнила, что у неё «не сиськи, а грудь», и отметила, что многого добилась в фигурном катании. Она имеет звание мастера спорта международного класса.

А вам, дорогой Владимир, тоже бы стоило что-то отрезать, чтобы это не мешало вам бегать по полю и забивать больше голов, — сказала певица.

Также она призвала футболиста не хамить, поскольку они даже не знакомы.

Поклонники Семенович одобрили выступление певицы, посчитав, что та не зря дала отпор зарвавшемуся спортсмену.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица, актриса и телеведущая Анна Семенович решила застраховать свою пышную грудь. На этот шаг её вынудили пойти мошенники, призналась она.