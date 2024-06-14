Семенович назвала любимый сериал Семенович заявила, что во времена «Блестящих» любила «Секс в большом городе»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович рассказала на красной дорожке премии Муз-ТВ, что ее любимым сериалом во время выступления в группе «Блестящие» был «Секс в большом городе». Также звезда сравнила актрис из сериала с четырьмя участницами группы, передает корреспондент NEWS.ru. При этом она отметила, что ввиду плотного графика времени на остальные сериалы у нее не было.

Юля Ковальчук была Сарой Джессикой Паркер, они даже чем-то похожи. Я была Самантой, темной девочкой была Ксюша, а Надя была рыженькой. Мы так игрались в эту игру. Были все молоденькие, по 25 лет, — отметила Семенович.

Ранее певец Николай Басков на красной дорожке премии Муз-ТВ высмеял откровенный наряд певицы Лолиты Милявской, которая была одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист не смог пройти мимо длины платья соведущей, отметив, что оно с каждым годом становится «все короче и короче».

Также продюсер и соучредитель Black Star Пашу на красной дорожке премии Муз-ТВ объявил, что вместе с артисткой лейбла Клавой Кокой начнет продюсировать 20-летнего блогера и певца Кирилла Скрипника. Он отметил, что взял певицу в бизнес-партнеры, и пообещал совместными усилиями зажечь новую звезду отечественной эстрады.