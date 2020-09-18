Семейный психолог объяснила, почему Тарзан изменил Королёвой

https://static.news.ru/photo/d407fca6-f9e0-11ea-8f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press

Семейный психолог Ольга Хохлова, комментируя ситуацию, которая произошла в семье Наташи Королёвой, заявила, что измена со стороны Сергея Глушко была неизбежна.

Королёва и Тарзан долго жили вместе, измена была неизбежна, как и у других пар, которые столько времени вместе. Через 15–17 лет брака любовь умирает, и если ничего не предпринимать, появляется естественная потребность в эмоциях на стороне, — пояснила эксперт.

По её словам, нужно изучать психологию мужчины и женщины, чтобы сохранить брак. Оба партнёра могут быть виноваты в том, что отношения охладились. Но в звёздной семье, скорее всего, виновата Королёва, которая стала для мужа «мамочкой».

Для мужа, конечно, нужно оставаться любовницей, — хороших девочек мужчины не любят. Правильная перфекционистка — это мамочка, а с мамой секса не хочется и, естественно, мужчина идёт искать его на стороне, — уверена Хохлова.

Она добавила, что женщина падает в глазах мужчины, когда прощает его измены. Отношения в таких случаях лучше уже не станут, пишет «КП-Петербург».

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.

Как писал NEWS.ru, Королёва впервые отреагировала на публикации СМИ об измене Тарзана. В сторис своего Instagram она опубликовала официальное заявление своей пресс-службы. В сообщении говорится о том, что всё произошедшее связано с кражей и супруги уже обратились в связи с этим в полицию. Певица требует отказаться от излишней огласки произошедшего, так как большинство информации в прессе — заведомая ложь.