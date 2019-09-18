Издания пытаются купить фото умирающей от рака Анастасии Заворотнюк. За снимок предлагают больше миллиона рублей.
По данным портала «
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появилась 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал News.ru, администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ.