https://static.news.ru/photo/5e1bc6a2-da25-11e9-802c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк с супругом Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Издания пытаются купить фото умирающей от рака Анастасии Заворотнюк. За снимок предлагают больше миллиона рублей.

По данным портала « Дни.ру », родным актрисы предложили три миллиона рублей за то, чтобы они в прямом эфире рассказали стране об истинном положении дел. Однако супруг Заворотнюк Пётр Чернышёв отказывается от подобных предложений.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появилась 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал News.ru, администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ.