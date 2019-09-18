Анастасия Заворотнюк с супругом Анастасия Заворотнюк с супругом Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Издания пытаются купить фото умирающей от рака Анастасии Заворотнюк. За снимок предлагают больше миллиона рублей.

По данным портала «Дни.ру», родным актрисы предложили три миллиона рублей за то, чтобы они в прямом эфире рассказали стране об истинном положении дел. Однако супруг Заворотнюк Пётр Чернышёв отказывается от подобных предложений.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появилась 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал News.ru, администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ.

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