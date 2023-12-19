Селин Дион потеряла контроль над телом из-за болезни Селин Дион не может контролировать свои движения из-за неврологической болезни

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55-летняя канадская певица Селин Дион потеряла контроль над своим телом из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности, пишет Daily Mail со ссылкой на сестру артистки. Исполнительница страдает редким неврологическом заболеванием, которое заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и «делает ее тело жестким», говорится в сообщении. Издание отмечает, что Дион все еще мечтает однажды вернуться на сцену.

Легендарная певица была вынуждена отменить мировое турне в декабре прошлого года из-за того, что больше не контролирует свои мышцы. Родственники предполагают, что может пройти некоторое время, прежде чем Селин вернется на сцену после борьбы с неврологическим расстройством, называемым синдромом жесткой личности. Она усердно работает, но тело больше не слушается ее. Речь идет не только о мышцах тела, но и о голосовых связках и сердце, — отмечает издание.

По данным источника, подобным синдромом страдает всего один человек на миллион, поэтому ученые не проводили серьезных исследований и не имеют протокола лечения. Поклонники Дион выражают ей искренние соболезнования и говорят, что молятся за ее выздоровление. Сейчас певица вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.

В начале 2022 года Дион сообщила, что приостанавливает концертную деятельность из-за синдрома мышечной скованности. Артистка уточнила, что из-за неизлечимого заболевания она не может петь так, как делала это раньше. Дион также отметила, что недуг мешает ей ходить.

Она добавила, что благодаря лечению и занятиям спортивной гимнасткой надеется вернуться на сцену в будущем. Артистка отметила, что с ней работает отличная команда врачей, однако процесс восстановления продвигается нелегко.