«Сексуальный библиотекарь»: Бьянка Цензори вновь сменила имидж Бьянка Цензори покинула Париж без макияжа и в образе «сексуального библиотекаря»

Фото: Социальные сети

Бьянка Цензори

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори вновь сменила имидж, превратившись в «сексуальную библиотекаршу» на Неделе моды в Париже, пишет Daily Mirror. Пара была замечена выходящей из отеля Ritz в субботу, 2 марта. Бьянка была одета в фиолетовый джемпер с длинными рукавами, толстые черные колготки и элегантные черные туфли на каблуке.

Бьянка собрала волосы в небольшой пучок и появилась без макияжа, выглядя так, будто готова к деловой встрече. С собой у нее были планшет и мобильный телефон, а также огромная черная кожаная сумка. Сам Канье Уэст был одет в спортивные кроссовки и черную кожаную куртку оверсайз. Считается, что после выхода из отеля «Ритц» Канье и Бьянка улетели из Парижа.

Ранее Цензори вышла на улицу Парижа в полупрозрачных колготках без нижнего белья. На девушке также не было рубашки или бюстгальтера под укороченной шубой. По данным СМИ, Ценсори может оказаться в тюрьме из-за своих откровенных нарядов. Согласно местному законодательству, умышленное сексуальное поведение на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере €15 тысяч.