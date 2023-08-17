Сексолог назвала возможную причину развода Асгари и Бритни Спирс Сексолог Миллер объяснила женитьбу Асгари на Спирс желанием стать популярным

Фото: Faye Sadou, via imago-images/Global Look Press

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Иранский фитнес-тренер Сэм Асгари женился на Бритни Спирс из-за желания стать более популярным, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По мнению специалиста, решение о разводе со звездой не стало чем-то удивительным, так как психика Спирс претерпела значительные изменения на фоне невостребованности и стресса.

Сексолог подчеркивает, что Асгари с большой долей вероятности является нарциссом, чем объясняется его решение жениться на Спирс. Для таких людей характерно стремление к популярности, чего он смог добиться за время отношений с певицей.

Вероятно, он — нарцисс, хотел обратить на себя внимание, хотел хайпа. Он его получил, популярность за время отношений со Спирс возросла. Но, так как он нарцисс, ее выходки перестали играть ему на пользу. Поэтому он решил прервать с ней отношения, — рассказала Миллер.

Эксперт также отмечает, что нарциссам нужны яркие личности в качестве супругов, чтобы они могли ими гордиться. Сейчас же Бритни Спирс не приносит Асгари популярность, а, наоборот, делает ему антирекламу, подытожила Миллер.

Муж американской певицы ранее объявил, что он подает на развод после слухов о возможных изменах со стороны Спирс. Около недели назад он узнал о любовной связи его жены с другим мужчиной, после чего съехал из особняка в собственный дом. При этом знакомые семьи утверждают, что скандалы между Спирс и Асгари начали возникать еще несколько месяцев назад. Они объясняют это нестабильным поведением певицы.