Секс-видео попало в интернет, рожала двоих не сама: 5 скандалов с Кардашьян 21 октября Ким Кардашьян отмечает свое 43-летие

Фото: face to face/Global Look Press

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — телезвезда, модель, светская львица и одна из самых известных женщин Америки. Она превратила свою жизнь в реалити-шоу, за которым ежедневно следят более 364 млн человек в социальных сетях. Ким записывала песни, снималась в фильмах, выпускала собственную косметику и утягивающее белье. В день рождения звезды NEWS.ru рассказывает о самых громких скандалах, которые происходили с Кардашьян.

Как секс-видео дало старт карьере Кардашьян

До 27 лет Ким Кардашьян была известна как подруга светской львицы Пэрис Хилтон и яркими появлениями на звездных вечеринках. Однако когда в 2007 году в Сети появилось интимное видео с ее участием, о Ким заговорили везде. В ролике девушка появилась вместе со своим экс-бойфрендом рэпером Рэй Джеем. Это видео было незаконно опубликовано и вызвало огромный резонанс. Ким пыталась удалить видео из интернета. Получилось так, что ролик привлек большое количество внимания к ее личной жизни.

Сначала Ким отрицала подлинность видео. В 2009 году она заявила британской газете Metro, что распространение этой записи — не ее рук дело. «Я не бедная и не отчаянная, поэтому никогда не стала бы продавать домашнее видео. Это оскорбило бы меня и мою семью. Я не нуждаюсь в деньгах. Я чувствую себя преданной, но не указываю пальцем», — подчеркнула Ким.

Однако потом она подтвердила журналистам, что запись не фальсифицировали. Ситуация с видео произошла перед запуском телешоу «Семейство Кардашьян», и в итоге на секс-скандале Кардашьян заработала $4,5 млн. По слухам, мать Ким Крис Дженнер продала права на реализацию ролика компании, которая занимается трансляцией контента для взрослых.

В сентябре 2022 года Рэй Джей заявил, что семья Кардашьян знала о секс-видео до того, как оно попало в Сеть. Более того, по его словам, Крис Дженнер лично выбрала одну из двух разных лент Рэя Джея и Ким.

Фото: face to face/Global Look Press Ким Кардашьян

Как Ким заработала 10 миллионов на свадьбе

Брак Ким Кардашьян и баскетболиста Криса Хамфри был одним из самых краткосрочных в истории знаменитостей. Они объявили о своей помолвке в мае 2011 года и всего через два месяца, 20 августа 2011 года, провели роскошную церемонию бракосочетания в Калифорнии.

На торжество в роскошное поместье молодожены пригласили более 500 гостей, включая массу голливудских знаменитостей. За вечер невеста сменила три наряда марки Vera Wang, каждый — стоимостью около 25 тысяч долларов.

После свадьбы молодожены отправились в Италию в медовый месяц. Вскоре после возвращения оттуда Ким подала на развод, аргументируя этот шаг «несовместимостью характеров». Их брак продлился 72 дня.

Расставание знаменитостей стало одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса. Пара делила имущество через суд. В июне 2013 года брак официально расторгли. Критики обвинили Ким в фальсификации отношений. По их версии, она хотела повысить рейтинги семейного реалити-шоу. Кроме того, Кардашьян заработала на свадьбе более $10 млн. Она продала права на фотографии и видеосъемку журналу People и телеканалу E!, получила в подарок свои наряды и другие свадебные мелочи.

Фото: AP/TASS Ким Кардашьян и Крис Хамфри

Почему Кардашьян не хотела рожать сама

Когда в СМИ заговорили о романе Ким с рэпером Канье Уэстом, она официально еще состояла в браке с Крисом Хамфри. Пара подтвердила свои отношения в апреле 2012 года на красной дорожке MET Gala. С тех пор Ким и Канье стали одной из самых публичных и обсуждаемых пар в мире шоу-бизнеса.

Кардашьян долгое время заявляла, что не планирует рожать ребенка естественным путем и хочет прибегнуть к суррогатному материнству. Такое решение она объяснила тем, что не хочет портить фигуру. «Я не испорчу своего тела беременностью», — заявила звезда.

Однако позже Кардашьян изменила решение. Во время первой беременности она носила откровенные наряды и высокие каблуки, демонстрировала округлившийся живот и большую прибавку в весе.

15 июня 2013, за пять недель до планируемого срока, у Ким и Канье родилась дочь North West. Молодые родители долго скрывали лицо девочки, но позже сами поделились с поклонниками радостью. «Случилось самое прекрасное, самое захватывающее событие в моей жизни! — написала Ким в своем блоге. — Сейчас я наслаждаюсь материнством и много времени провожу дома с семьей».

В октябре 2013 года Канье сделал предложение Ким во время их поездки в Сан-Франциско. Он арендовал стадион AT&T Park и на огромном светящемся табло спросил ее: «Ты выйдешь за меня?» Ким согласилась, и они объявили о своей помолвке.

Первые две беременности дались Ким крайне тяжело. Она с трудом родила Норт, чуть не лишилась матки во время рождения Сейнта.

Но когда Ким и Канье решились еще на одного ребенка, Кардашьян столкнулась с проблемами зачатия. Для того чтобы самостоятельно родить, ей пришлось прооперировать матку. Однако операция не помогла, и пара объявила, что воспользуется услугами суррогатной матери.

«Да, я называю ее суррогатной матерью, но на самом деле это неправильно: суррогатным это материнство было бы, если бы врачи взяли сперму моего мужа и яйцеклетки другой женщины. Но это не наш случай: генетический материал мой и Канье. Просто нашего ребенка выносила другая женщина, — объясняла Кардашьян в интервью журналу Elle.

Так, в 2018 году у Канье и Ким родилась дочь Чикаго, а в 2019-м — сын Псалом.

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Ким Кардашьян с дочерью North West

Зачем Кардашьян редактирует фото и отрицает это

Кардашьян часто обвиняли в чрезмерной обработке своих фотографий в социальных сетях. Некоторые утверждали, что звезда создает идеальный образ с помощью фотошопа. Самый известный скандал был связан с журналом Paper. В 2014 году Ким появилась на его обложке в откровенной позе, демонстрируя оголенные ягодицы. Многие заявили, что фотографию сильно отретушировали, чтобы сделать ее бедра более объемными и гладкими.

Ким неоднократно отрицала обвинения в использовании фильтров и утверждала, что не ретуширует снимки. По ее словам, она так выглядела на фото благодаря умелому макияжу, освещению и правильному ракурсу. Однако в 2020 году произошел инцидент, после которого Кардашьян стали еще сильнее обвинять в использовании фотошопа.

Ким опубликовала фотографию в купальнике, на которой ее талия и бедра выглядели необычно узкими. Пользователи соцсетей быстро заметили несоответствие и обвинили ее в использовании специальных программ. Вскоре после этого звезда удалила снимок, сказав, что опубликовала его случайно.

Фото: face to face/Global Look Press Ким Кардашьян

Как Ким сыграла в новом сезоне «Американской истории ужасов»

В Голливуде о Ким Кардашьян говорят, что она умеет делать деньги из воздуха. Модель не раз пыталась попробовать свои таланты в качестве актрисы. В 2008 году она снялась в комедийном фильме «Нереальный блокбастер» и тут же получила номинацию на антипремию «Золотая малина» за «Худшую женскую роль второго плана». В 2009 году она сыграла в фильме «Мечты сбываются», в эпизоде популярного сериала «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» и комедии «До смерти красива». В 2014 году получила «Золотую малину» в категории «Худшая женская роль» за фильм «Семейный консультант».

Критики не раз отмечали, что Ким не обладает актерским талантом. Однако в 2023 году звезда снова появилась на экранах. На этот раз 42-летняя Кардашьян снялась в новом сезоне сериала «Американская история ужасов». В проект ее позвал создатель шоу Райан Мёрфи, который дружит с Ким много лет. Он объяснил свой выбор тем, что хотел сделать неожиданный кастинг и показать новую сторону звезды.

В центре истории — журналистка Шивон Корбин (Эмма Робертс), которая расследует тайну семьи Блэквудов, обладающей сверхъестественными способностями и связанной с темными силами. Ким Кардашьян играет коллегу Шивон по имени Таня Райт, которая также занимается журналистским расследованием.

Авторы нового сезона заявляли, что сюжет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние», а основным референсом стала культовая картина Романа Полански «Ребенок Розмари», в котором главная героиня уверена, что зловещий дух мешает ей забеременеть.

Сейчас у нового сезона 75% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. А вот игра Кардашьян разделила критиков на две части. Одни хвалят ее за смелость, вторые утверждают, что «она все испортила».

USA Today пишут, что «Кардашьян — единственная удача сериала в этом сезоне». По мнению The Guardian, «Ким можно поздравить с удачным актерским дебютом». Критик Скотт Томас в Twitter, напротив, не доволен работой звезды. «Ким отстой в актерской игре. Почему она здесь? Она все испортила. Ким — объективно ужасная актриса», — уверен он.

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