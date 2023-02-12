Секс-символ США намекнула на развод Меган Фокс намекнула на расставание с рэпером Machine Gun Kelly

Фото: Imagespace/Global Look Press

Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс удалила все упоминания о своем женихе Machine Gun Kelly в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и тем самым спровоцировала слухи об их расставании, сообщает британская газета Daily Mail. Слухи дополнились другими публикациями Фокс в соцсети. Она загрузила видео, на котором в урне сгорает любовное письмо вместе с сумкой.

Фокс также опубликовала серию фотографий в откровенной одежде в компании неизвестного мужчины. Под постом актриса оставила цитату из песни Beyonce «Pray You Catch Me», которую та посвятила изменившему ей мужу, рэперу Jay-Z. Подпись гласит: «Попробуй обмани меня, я все пойму по дыханию».

Комедия Machine Gun Kelly «Доброго траура» в январе вошла в тройку «лидеров» на антипремии «Золотая малина». Сам артист был также номинирован в категории «Худшая мужская роль».

Ранее сообщалось, что суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом Павлом Мамаевым и экс-моделью Аланой Мамаевой. Девушка также часто обвиняла спортсмена в изменах. Например, подобное заявление она сделала в декабре 2018-го, выложив снимок аккаунта якобы любовницы Мамаева. По информации СМИ, на окончательное решение Мамаевой повлияла связь футболиста с испанкой Ирен Гарсиа. У пары есть общий ребёнок — дочка Алиса.