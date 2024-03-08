Секс с Пугачевой, «голос страны», пресс: о чем рассказал Киркоров в «ЧБД»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Сети появился предновогодний выпуск шоу «Что было дальше?» («ЧБД») с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Что рассказал и показал певец в ходе программы, кто прервал его близость с Аллой Пугачевой, как он охарактеризовал себя?

Что рассказал Киркоров о ночи с Пугачевой

Шоу «ЧБД» опубликовало предновогодний выпуск с Киркоровым, который не стали выкладывать в конце декабря 2023 года из-за скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Эпизод вышел на площадке VK. Как уточняется, запись проходила еще 14 ноября.

В ходе беседы с ведущим шоу Нурланом Сабуровым и другими резидентами «ЧБД» Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым артист поделился историей о прерванной близости с Пугачевой. По словам Киркорова, та ночь едва не стоила ему всей карьеры, ведь прямо посреди процесса вмешался некий очень известный и уважаемый человек, чье имя он не может назвать. Также Киркоров не назвал напрямую имя Пугачевой, однако после того, как он сказал, что «имя начинается на букву А и заканчивается на А», участники шоу несколько раз назвали имя Алла — Киркоров не стал отрицать.

Как рассказал поп-король, поначалу свидание с Примадонной проходило красиво, однако во время секса зазвонил телефон. Сперва Киркоров не брал трубку, и звонки прекратились. Но потом он решил проверить, кто пытался с ним связаться.

«Все красиво, звезды... И в это время, в самый разгар эйфории, начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует [телефон]. Я понимаю, что Новый год, все звонят, поздравляют... Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! А если звонит, то по такому случаю, когда надо встать и вытянуться в стойку смирно. Я понимаю, что пропустил звонок от этого человека. Этот человек — все! Человек-планета, вселенная!» — вспомнил артист.

Затем Киркоров признался, что ему звонил кинорежиссер Никита Михалков. В итоге певец перезвонил Михалкову. Как оказалось, режиссер хотел подарить поп-королю шкуру медведя со съемок фильма «Сибириада». В ту же ночь Михалков вручил Киркорову этот реквизит.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

О чем еще говорил Киркоров в «ЧБД»

В разговоре с участниками шоу артист иронично заявил, что они пытаются «вывести его на чистую воду», хотя он является «голосом России», перед которым «преклоняется вся страна». Собеседники Киркорова с юмором отреагировали на замечания исполнителя.

«Я уже 35 лет занимаюсь всей этой историей, ставлю на уши всю страну, передо мной преклоняется вся страна, я являюсь голосом этой страны», — заявил поп-король.

Продолжая диалог, Щербаков поинтересовался у Киркорова, правдива ли история о том, что Balenciaga внесла артиста в черный список из-за поддержки президента России Владимира Путина. Певец намекнул, что мог выдумать этот рассказ ради мемов.

«Ни один артист не может похвастаться тем количеством мемов, которые исходят от меня», — указал Киркоров.

Также исполнитель в ходе шоу продемонстрировал пресс, задрав футболку. Киркоров предложил Сабурову потрогать свое тело, чтобы лично убедиться, что «кубики» артиста настоящие, но ведущий «ЧБД» с юмором отказался.

«Это не фотошоп», — иронично заявил Киркоров, демонстрируя пресс.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько Киркоров получил денег за участие в «ЧБД»

В январе текущего года продюсер и ведущий Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории» заявил, что Киркоров получил 30 млн рублей за съемки в новогоднем выпуске шоу «ЧБД». При этом он отмечал, что сцены с поп-королем пришлось вырезать из эпизода из-за скандала с «голой» тусовкой в «Мутаборе».

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 млн рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок [съемки] с Киркоровым», — рассказал Азизбекян.

Отмечается, что «Закулисные истории» позиционируются как «пранк-подкаст», поэтому некоторые истории, рассказываемые ведущими, не всегда имеют отношение к реальности.

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