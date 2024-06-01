Секс на первом свидании, измены, ссоры: история любви Королевой и Тарзана

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Певица Наташа Королева призналась, что забеременела от Тарзана после секса на первом свидании. История любви исполнительницы и стриптизера, как живут супруги?

Как Королева «заказала» у Тарзана сына

В интервью для YouTube-шоу «Ваша Наташа» знаменитость призналась, что она на первом же свидании сразу «заказала» сына. Тарзан опешил, но решил не сбивать волну и исполнил все «четко», поделилась артистка.

«Беременность не была запланированной. Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: „Хочу мальчика“. Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», — поделилась Королева.

В программе «Секрет на миллион» в 2016 году певица вспоминала, что однажды вечером позвонила Сергею Глушко и договорилась о свидании. Артист ответил, чтобы она приезжала, однако добавил, что угощать ее нечем, разве что абрикосовым вареньем. В этот же вечер певица провела ночь со стриптизером. С тех пор 4 мая в их семье считается «днем абрикосового варенья». Пара отмечает этот праздник каждый год.

В 2002 году родился мальчик, которого назвали Архипом в честь дедушки. Свадьба Наташи и Сергея состоялась на следующий год. Праздновали с семьей и близкими друзьями на корабле, катающим гостей по Неве.

Не обошлось в союзе двух творческих людей и без совместной работы. Наташа и Сергей стали исполнителями хитов «Ты мне веришь или нет?», «Рай там, где ты», «Живи и верь в любовь», а также выпустили альбом. Пара принимала участие во многих телепроектах, супруги даже снимались в сериале.

Что известно об изменах в браке

Королева с мужем признавались, что со стороны Тарзана были измены. Изначально шоумену приписывали романы с партнершами по сцене, но в сентябре 2020 года певица рассказала, что семейный коттедж ограбили девушки, пришедшие в гости к супругу в ее отсутствие. Через несколько дней одна из подозреваемых Анастасия Шульженко заявила, что беременна от Тарзана, однако повторный тест оказался отрицательным.

Вскоре Глушко признался в измене Королевой. Артист сказал, что в свои 50 лет является мужиком на «200%» и просто поддался флирту со стороны девушек, которые «ввели его в состояние полного неадеквата».

«Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня», — признался Тарзан.

Королева вступилась за супруга и обвинила Шульженко в краже драгоценностей. Позднее певица призналась, что такое хладнокровие далось ей очень тяжело.

После этого Тарзана начали шантажировать обнародованием секс-видео. Артист в ответ на угрозы обратился в суд, и в итоге преследовательницу посадили на пять лет.

Из-за чего Тарзан ссорился с тещей

В 2022 году Глушко выступил в поддержку проведения СВО на Украине. Теща артиста Людмила Порывай заняла противоположную позицию.

В августе 2022 года Глушко и Порывай поругались на концерте певицы Ирины Билык в США. На шоу теща Тарзана пришла в наряде украинского флага, а после выступления выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать.

Позднее Порывай не заступилась за Глушко, когда Билык назвала мужчину «говном». В ответ на оскорбление теща Глушко рассмеялась и положительно кивала.

Королева отвергала распространяющиеся слухи о расколе в семье. Самой исполнительнице еще семь лет назад запретили въезд на Украину.

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