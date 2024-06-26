Секреты молодости, дом для зоозащиты, слухи о детях: как живет Дима Билан

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дима Билан

Врачи раскрыли секрет молодости заслуженного артиста РФ Димы Билана. Какие последние новости о музыканте, что известно о его личной жизни и творческих планах?

Как Билан остается молодым

Звездный пластический хирург Сергей Свиридов считает, что секрет молодости артиста заключается в косметологических процедурах. По его словам, 42-летний певец делал контурную пластику в области скул. При этом сам Билан неоднократно говорил, что не обращался ни к пластическим хирургам, ни к косметологам. Он отмечал, что сохранять здоровый внешний вид ему помогает спорт.

«Косметологические процедуры Дима точно выполнял. Например, видна контурная пластика в области скул, которая приводит к увеличению их объема, формированию треугольного лица. В скулы вводится либо собственный жир, либо гиалуроновая кислота. Эта косметологическая процедура дает эффект юношеской наполненности в средней зоне лица», — рассказал Свиридов в беседе с изданием «Страсти».

По словам эксперта, у Билана очень хорошая кожа. Свиридов считает, что добиться такой гладкости в 42 года артист мог благодаря фототерапии, мезотерапии или ботулинотерапии.

«Это стандарт, который выполняют все артисты. Возрастные изменения, такие как морщины, гравитационный птоз, сосуды в области крыльев носа, скрыты у певца под косметологическими процедурами», — объяснил хирург.

При этом, по словам Свиридова, торс артиста однозначно не подвергался хирургическим вмешательствам. Врач отметил, что никогда не видел Билана «полным или заплывшим, без мышечного рельефа». По словам хирурга, отчасти это связано с конституцией тела артиста, благодаря которой ему легко удается оставаться в хорошей форме.

«Есть люди, которые, сколько бы они ни съели, не набирают вес. Это худощавый, сухой тип. Мне кажется, Дима из этой категории. Поэтому ему легко поддерживать свое тело и не нужно при этом делать никаких операций. Наверняка Билан просто регулярно ходит в спортзал и соблюдает пищевую дисциплину», — отметил Свиридов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дима Билан

Что известно о личной жизни Димы Билана

В апреле в Сети распространились слухи о возможном скором отцовстве исполнителя. По слухам, наследника артиста могла вынашивать его помощница Алена Усачева.

Сам Билан отверг эту информацию и признался, что еще не встретил девушку, которая соответствовала бы его критериям. По словам певца, ему важно, чтобы возлюбленная не была активной пользовательницей социальных сетей, так как с такой избранницей трудно построить семью.

«Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей. Мне очень важно, когда то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа. Это очень важно», — пояснил Билан в разговоре с Пятым каналом.

Артист добавил, что в крупном городе встретить невесту, которая бы отвечала его запросам, очень тяжело. При этом Билан уточнил, что в небольших городах «есть девчонки, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова».

«Есть еще, знаете, не мегаполисы, где, в принципе, существуют девчонки, живут, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова. То есть не все на продажу. Вот этого мне хотелось», — рассказал певец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Где сейчас Дима Билан

17 июня Билан рассказал, что приютил рыжего шпица. По словам артиста, собака прибежала с улицы в его загородный дом. Певец купил корм и поводок для шпица и даже съездил в ветеринарную клинику, чтобы установить хозяев по номеру чипа на животном. Позже Билан поделился видео, на котором собака, высунув язык, ходит по его ковру.

«Хозяйничает. Мой дом — реально дом для зоозащиты. На мой участок прибежала собака, искали хозяев, ездили в ветклинику пробивать чип. На закупки в зоомагазин даже съездили. Шлейка, корм, все, что необходимо», — поделился с поклонниками Билан.

Хотя весной артист жаловался на пристальное внимание к себе, он не спешит уходить в тень и ставить карьеру на паузу. Летом ему предстоит посетить несколько городов с сольными концертами. В частности, 20–21 июня Билан встретился со своими поклонниками в Калининграде, также выступления запланированы в Воронеже (6 августа), Ростове-на-Дону (8 августа), Санкт-Петербурге (20 августа) и Сочи (28 августа).

Читайте также:

Экс-жена Збруева пила и сидела: что стало с бывшими Табакова и других звезд

Нагиев вернется на экраны: кого сыграет актер в новом сериале «Злые люди»

Пенсия, скандал с SHAMAN, санкции Украины: как живет Валерий Сюткин