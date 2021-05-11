«Сейчас стошнит»: Милохина и Ивлееву осудили за фото в свадебных платьях

https://static.news.ru/photo/8c5577da-b321-11eb-b964-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Настя Ивлеева и TikTok-блогер Даня Милохин неприятно удивили интернет-пользователей фотографиями в свадебных платьях. Волну осуждения вызвали снимки, опубликованные в Instagram звезды «Орла и решки».

На фото Милохин и Ивлеева позируют спина к спине. Молодой человек выбрал нежное розовое платье, украшенное тюлем и серебряным поясом, а телеведущая — белое с пышными рукавами и растительным орнаментом. Поклонники не оценили выходку блогеров, отметив, что их вид вызывает тошноту.

Выбирали мне с Даней свадебное платье... Но, что-то пошло не так, — пошутила Ивлеева.

Подписчики назвали снимки жестью и бредом, вызывающим желание вымыть глаза с мылом. Также некоторые предложили «отдать» Милохина в армию.

Как земля таких носит? — задался вопросом один из пользователей.

Ранее рэпер Кид Кади удивил зрителей телеканала NBC, выступив на вечернем шоу Saturday Night Live в необычном образе. Перед тем как выйти на сцену перед зрителями, певец надел на себя белое платье в цветочек на тонких бретельках, а на шею повесил крупные бусы.