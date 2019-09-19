https://static.news.ru/photo/edbcd3aa-dade-11e9-a264-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова после скандала с женой своего бойфренда баскетболиста Яниса Тиммы опубликовала очередное провокационное фото в Instagram, снабдив его размышлениями о своих злоключениях.

На снимке певица позирует в откровенном костюме, состоящим, в основном, из ремней. Образ юной пиратки Седокова дополнила повязкой на глаз.

В подписи к фото она рассказала о своих проблемах. Сначала певица получила счёт в 35 тыс. рублей за коммунальные услуги в новой квартире. Потом выяснилось, что это ещё не вся сумма, которую задолжала звезда. Затем Седокова хотела внести пожертвование на благотворительность, но её тоже обманули.

Нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, «узбагоилась», взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять то, что не идёт. Бросать к чёртовой матери и начинать заново, — написала она.

Кроме того, певица поделилась с подписчиками советами, как построить идеальные отношения. Она рассказала, что настоящие чувства возникают легко и спонтанно.

Часто спрашивают — как встретить идеального парня. И чтобы прям взаимно и до конца. Я вот в этом, конечно, не спец (читай «Википедию»), но точно знаю одно правило. Вот если не идёт, если пазлы не сложились изначально, то поверьте — не надо, — считает Седокова.

Ранее News.ru писал, что певица прокомментировала слухи о своём романе с баскетболистом Янисом Тиммой. Седокова назвала эти слухи бредом и призвала не кидать в неё камни до тех пор, пока не раскроется вся правда.