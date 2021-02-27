Седокова со скандалом ушла с шоу Галкина

https://static.news.ru/photo/a92417b0-79b3-11eb-8229-96000091f725_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу ведущего Максима Галкина «Сегодня вечером» из-за ролика о её личной жизни.

Исполнительница заявила, что корреспонденты Первого канала рассуждали о ней предвзято. В ответ Галкин сказал, что в видео нет ничего предосудительного. Седокова осталась при своём мнении. Она сообщила, что после появления в Сети сюжета многие подписчики обрушились на неё с критикой из-за якобы большого числа романов певицы. Кроме того, журналисты указали, что она «выстрадала» брак с молодым мужем.

Муж никогда не критиковал меня за откровенные фото для журналов и детей от разных мужчин. Ни о каких страданиях не шло речи. Всё это было показано в одностороннем свете. Судя по всему, так моя жизнь выглядела намного интереснее, — цитирует радиостанция «Комсомольская правда» Седокову.

После этого певица заявила, что уходит из студии, потому что не намерена принимать участие в шоу подобного формата. Галкин попытался остановить её, предложив посмотреть видео с родственниками её мужа. Седокова призвала всех девушек перестать мириться с унижениями и не сдаваться, после чего на глазах у зрителей вышла из съёмочного павильона.

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Кириллу Терёшину уже предлагали съёмки в порно, однако Руки-Базуки с гордостью отверг предложение, так как, якобы, речь шла о роли человека нетрадиционной сексуальной ориентации, писал NEWS.ru.