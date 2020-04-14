Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой

https://static.news.ru/photo/3f0738dc-7e53-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Анна Седакова Фото: annasedokova/instagram.com

Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА ГРА».

По словам артистки, продюсер музыкального коллектива Константин Меладзе был манипулятором. Он постоянно сталкивал девушек, чтобы они конкурировали друг с другом. Поэтому между солистками была холодная война, а хорошо общались они только на камеру.

Кроме того, светская львица добавила, что сейчас группа испортилась, поэтому продюсер потерял к ней интерес. Кроме того, на него сильное влияние оказывает супруга Вера Брежнева. Именно она не позволяет Меладзде заниматься другими проектами.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Светлана Лобода опубликовала архивное фото коллектива «ВИА Гра» после распада «золотого» состава. На снимке можно увидеть саму исполнительницу в компании коллег по группе — Надежды Грановской и Веры Брежневой.