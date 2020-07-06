Седокова рассказала о победе над комплексами и липосакции после родов

https://static.news.ru/photo/d134785a-bf94-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/annasedokova

Певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети рассказала о борьбе с комплексами и липосакции после первых родов.

В детстве экс-участница известной женской группы, по собственному признанию, была гадким утёнком. Она смотрела на красивых девочек в школе, мечтала быть похожей на них, целовалась с помидорами и ждала «своего принца». Романтичная юная Седокова хотела, чтобы он просто приехал на своей дорогой иномарке и забрал её.

Эти мечты привели певицу в «ВИА Гру». Однако на первом кастинге ей отказали, заявив, что Седокова «ничего не знает о женственности». Будущая звезда решила исправить ситуацию. Долгое время она хотела стать красавицей, после первых родов девушка даже решилась на липосакцию, потому что многие говорили ей, что она «жирная, неженственная и толстая». Однако после операции жир в скором времени вернулся, а неуверенность в себе никуда не уходила.

Седокова призналась, что думала о себе как о «прокажённой». Ей понадобилось 15 лет, чтобы принять и полюбить себя.

Я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня, — написала исполнительница.

Экс-солистка «ВИА Гры» подметила, что теперь знает — никто не помешает ей любить себя. Ведь к 37 годам она нашла рецепт счастья. И, как выяснилось, всё очень просто.

Нужно стать женщиной своей мечты. Той, по которой сохнешь ты сама. Та, которая бесстрашно несётся навстречу приключениям и когда заходит в ресторан, все оборачиваются, — заявила Седокова в Instagram.

Ранее певица сообщала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.

На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.

Как передавал NEWS.ru, Седокова решила опубликовать книгу о своей жизни. Рукопись вышла под названием «Я — сильная, я — справлюсь».