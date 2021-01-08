Седокова пообещала отселить дочь после совершеннолетия

https://static.news.ru/photo/312d08a6-51c3-11eb-a210-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Певица Анна Седокова порассуждала в Instagram на тему взаимоотношений родителей с детьми. У 38-летней экс-участницы группы «ВИА Гра» их трое, и все от разных мужчин.

А вам дети не мешают? Может ли мужчина полюбить вашего ребёнка? — с этих слов она начала свой достаточно пространный пост.

Далее она написала, что в их семье у каждого есть своя территория, «которую другой человек уважает», она, например, не входит без стука в комнату к 16-летней дочери Алине, а та — к ней. Также Седокова заявила, что никогда не станет её подругой, не будет пить с дочерью коктейли и ходить на танцпол, а в 18 лет отпустит её в «свободное плавание», потому что «жить в таком возрасте по законам других людей странно».

Седокова призвала своих подписчиков порассуждать на эту тему, но в комментариях некоторые только удивились её желанию выселить дочь.

У Седоковой есть ещё 10-летняя дочь Моника, которая сейчас живёт с отцом в США, и трёхлетний сын Гектор. Певица в данный момент замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. От него у неё детей нет.

Как писал NEWS.ru, ранее Седокова раскритиковала своих подписчиков в Instagram, которые под её постом с недавней — уже третьей по счёту — свадьбы нелестно отзывались о её возрасте. Певица пересказала некоторые из нелицеприятных высказываний юзеров, называвших её старухой, которая всё никак не перестанет петь песни «о малолетской любви». Такие отповеди заставили Седокову задуматься, почему эти женщины так яростно хотят, чтобы её жизнь как женщины закончилась. Она призвала прекратить «оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте» и «взвешивать, как мясо на весах» все её морщины, неровности кожи и килограммы. Таких критиков она назвала людьми с пониженной верой в себя, которые выплёскивают свой негатив на тех, кто хочет жить полной жизнью.