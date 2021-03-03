Седокова показала небритые подмышки в честь 8 Марта

https://static.news.ru/photo/ba4faeee-7c0d-11eb-a006-96000091f725_660.jpg Фото: annasedokova/instagram.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Анна Седокова продемонстрировала своим подписчикам небритые подмышки в честь 8 Марта. Фото она опубликовала в Instagram.

Девочки, с наступающим, — подписала она снимок, которая разместила в сторис.

annasedokova/instagram.com

На фотографии 38-летняя артистка стоит в чёрном кружевном белье с поднятой вверх рукой. Так как Седокова не предоставила подписчикам возможности прокомментировать эту публикацию, их реакция осталась неизвестной.

Как писал NEWS.ru, ранее Седокова раскритиковала своих подписчиков в Instagram, которые под её постом с недавней — уже третьей по счёту — свадьбы нелестно отзывались о её возрасте. Звезда эстрады, связавшая себя узами брака с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, порассуждала о «сроке годности женщин».

Певица пересказала некоторые из нелицеприятных высказываний юзеров, называвших её старухой, которая всё никак не перестанет петь песни «о малолетской любви». Такие отповеди заставили Седокову задуматься, почему эти женщины так яростно хотят, чтобы её жизнь как женщины закончилась.