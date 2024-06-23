Седокова облачилась в кожаное микроплатье с глубоким декольте Седокова опубликовала фотографию в кожаном микроплатье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Седокова

Российская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию со съемок. Знаменитость облачилась в кожаное микроплатье с глубоким декольте. Она дополнила свой образ кроссовками на высокой подошве и собранными волосами.

Еще один съемочный день — и все, — подписала кадр Седокова.

Ранее сообщалось, что Седокова была экстренно прооперирована накануне участия в церемонии музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». После исполнительница заявила, что не готова обсуждать состояние своего здоровья, попросив поддержки и приватности у поклонников и журналистов.

Седокова также пояснила, что готовилась принять участие в церемонии премии МУЗ-ТВ, где должна была вручать одну из наград. Она также добавила, что подготовила для мероприятия красивое алое платье, но никуда не пошла из-за операции.

До этого Седокова рассказала о воссоединении с 31-летним мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой во время очередного приступа крапивницы. По словам бывшей солистки группы «ВИА Гра», она покрылась красными пятнами, испытывала сильные боли и пила много воды.