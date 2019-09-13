https://static.news.ru/photo/245d0780-d5f4-11e9-9d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Анна Седокова прокомментировала роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. После того как жена спортсмена заявила, что экс-солистка «ВИА Гры» увела его из семьи, артистка решила расставить все точки над i. Седокова назвала эти слухи бредом и призвала не кидать в неё камни до тех пор, пока не раскроется вся правда.

Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи, — написала она в Instagram .

Седокова подчеркнула, что её избранник — самый порядочный человек из всех, кого она знает. Он является не только гордостью страны и команды, но и её гордостью.

Вы ещё успеете всех осудить и обсудить, ведь время всё расставит на свои места. А пока припрячьте свои камни до следующей серии, ведь в ней будет неожиданный поворот, — заключила вокалистка.

Ранее News.ru писал, что Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщила жена спортсмена, которую супруг выгнал из квартиры вместе с их годовалым сыном. По её словам, муж полгода изменял ей с пышногрудой красавицей.