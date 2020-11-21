Седокова отчитала хектеров за реплики о «сроке годности женщин»

https://static.news.ru/photo/ec0ce584-2cd3-11eb-b787-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Певица Анна Седокова, получившая музыкальный старт на большую сцену в группе «ВИА Гра», раскритиковала своих подписчиков в Instagram, которые под её постом с недавней — уже третьей по счёту — свадьбы нелестно отзывались о её возрасте. 37-летняя звезда эстрады, связавшая себя узами брака с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, порассуждала о «сроке годности женщин».

Певица пересказала некоторые из нелицеприятных высказываний юзеров, называвших её старухой, которая всё никак не перестанет петь песни «о малолетской любви». Такие отповеди заставили Седокову задуматься, почему эти женщины так яростно хотят, чтобы её жизнь как женщины закончилась.

Я помню, как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже бабушка и носишь платочек. Прошло 25 лет, и я всё так же не понимаю, кто дал право судить женщину по её возрасту, — возмутилась Седокова в Instagram.

Она призвала прекратила «оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте» и «взвешивать , как мясо на весах» все её морщины, неровности кожи и килограммы. Таких критиков она назвала людьми с пониженной верой в себя, которые выплёскивают свой негатив на тех, кто хочет жить полной жизнью.

Певица также посоветовала другим женщинам не слушать тех, кто заявляет, будто после определённой возрастной черты жизнь заканчивается. По её мнению, «сила и огонь внутри, а не упругая попа, привлекает и создаёт желание подпитываться и находиться рядом с человеком».

Как писал NEWS.ru, о своей свадьбе Седокова и Тимма рассказали в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале во второй половине сентября. На передаче они признались, что сыграли свадьбу за пару недель до этого — 6 числа.