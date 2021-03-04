«Трусы свои стираю сама»: Седокова объяснила бегство из ток-шоу Галкина

https://static.news.ru/photo/53edec0e-7cf5-11eb-a0cc-96000091f725_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра» украинская певица Анна Седокова раскритиковала телепередачу «Сегодня вечером» на Первом канале. Гневный пост о своём опыте участия в этой программе артистка опубликовала в Instagram.

Седокова рассказала, что пришла на ток-шоу Максима Галкина, думая, что речь пойдёт о женщинах, которые самостоятельно добились успеха в жизни, но всё, по её словам, оказалось совсем не так. Во время съёмок программы тема несколько изменилась и речь пошла о её личной жизни и замужествах. В эфире показали и сюжет о бывших супругах Седоковой, что сильно разозлило звезду.

Ужасно, что существует такая журналистика, — возмутилась певица в сторис.

Саму программу Анна обругала, уже не стесняясь в выражениях.

Исполнительница заявила, что корреспонденты Первого канала рассуждали о ней предвзято. В ответ Галкин сказал, что в видео нет ничего предосудительного. Седокова осталась при своём мнении. Она сообщила, что после появления в Сети сюжета многие подписчики обрушились на неё с критикой из-за якобы большого числа романов. Кроме того, журналисты указали на то, что она «выстрадала» брак с молодым мужем.

Я приходила на передачу о self-made woman, которая называлась «Женщина, которая добилась», делиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама и дома! — заключила звезда.

Ранее телеведущий Максим Галкин сообщил, что выпустит новую серию своей «Дистанционки» и в ней будут новые герои, писал NEWS.ru.