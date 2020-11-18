Седокова извинилась перед Меладзе за своё фривольное поведение

https://static.news.ru/photo/8b101942-2993-11eb-b818-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: vk.com/annsedokova

Певица Анна Седокова попросила прощения у Валерия Меладзе за фривольное поведение.

Так, в самом начале карьеры артистки Меладзе предложил ей сняться в одном из его клипов. Это могло моментально сделать девушку популярной. Тем не менее от клипа пришлось отказаться из-за ряда фривольных кадров, запечатлевших, как Меладзе и Седокова целуются.

Ведущий Василий Конов в своём YouTube-шоу спросил у Седоковой, действительно ли был поцелуй. По словам певицы, он был «ненастоящий», также возможно, что она «упала в обморок от счастья» и поэтому забыла об этом эпизоде.

Валерий, я извиняюсь за то, что вела себя с вами настолько фривольно, что даже забыла наш поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня простите. Но если помните, значит, всё было хорошо, — подчеркнула Седокова.

Ранее NEWS.ru писал, что Седокова назвала поклонникам размер своего дохода за месяц.

В своём Instagram певица отвечала на вопросы подписчиков. Один из пользователей Сети поинтересовался, может ли мужчина с заработком 50 тысяч рублей в месяц рассчитывать на внимание артистки.