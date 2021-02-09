«Седина в бороду»: Киркоров предстал в новом образе

https://static.news.ru/photo/2a448738-6ab1-11eb-b57f-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал свой новый образ, который очень впечатлил поклонников.

На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию, на которой видно новый цвет волос и укороченную причёску.

NEW me. Седина в бороду, бес в ... — написал Киркоров.

Подписчики оценили новый образ поп-короля, отметив, что новая причёска очень ему идёт.

Филипп, выглядите потрясно! Выходите на новый уровень, — написал один из фанатов певца.

Другой назвал исполнителя красивым человеком, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, Киркоров сообщил, что никого ещё не принял на место уволенной им ранее домработницы Людмилы Дородновой. По его словам, он очень избирателен и не всякого впускает в свой мир.

Ранее Людмила Дороднова рассказала о настоящей причине её ухода от поп-звезды. Она созналась, что стала стара для такой работы. Дороднова 30 лет проработала у Киркорова. После внезапного увольнения она стала ходить по телешоу и намекать на то, что ей многое известно о жизни певца.