«Седая ночь» покорила западные стриминги Mash: хит Шатунова «Седая ночь» прослушали 3 млн раз на западных платформах

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Юрий Шатунов

Легендарный хит Юрия Шатунова «Седая ночь» вслед за песней Кати Лель покорил западные стриминговые площадки, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, за последний месяц сингл на западных платформах послушали больше трех миллионов раз, а пользователи соцсетей записали под него десятки тысяч рилсов с танцами.

Mash сообщает, что на радиостанции по всему миру поступают заявки включить песни «Ласкового мая». По данным канала, в России также фиксируется рост популярности хитов Шатунова — на одной из крупнейших стриминговых платформ страны «Седая ночь» набрала 700 тысяч прослушиваний за месяц.

В начале декабря песня «Пыяла» в исполнении группы «АИГЕЛ» из саундтрека к криминальному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» заняла первую строчку в рейтинге самых прослушиваемых композиций на Украине в Apple Music. Сам сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х также стал популярен на Украине.

Осенью этого года песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод. Более того, песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».