«Сделала все от себя возможное»: Нуки покинула «Слот» Солистка группы «Слот» Нуки покинула группу после 18 лет работы

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Нуки (Дария Ставрович)

Исполнительница Нуки (Дария Ставрович) покинула группу «Слот». О соответствующем решении она сообщила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она также поблагодарила своих коллег и слушателей.

Все когда-нибудь заканчивается, и сегодня закончился мой путь в группе «Слот». Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного, — написала девушка.

В своей публикации она вспомнила туры и концерты коллектива, которые порой проходили в самых разных условиях. По ее словам, иногда гастроли проходили в стиле «сдохни или умри». Ставрович добавила, что приложила максимум усилий для группы и желает коллективу удачи.

Хочу сказать, что я сделала все от себя возможное, чтобы сохранить группу в том виде, в котором вы ее знали и любили. Но все меняется. Что бы ни было дальше, то, что было, было по-настоящему. Говорю спасибо и отпускаю. А группу «Слот» теперь ждут свои собственные приключения. Машу им лапкой и желаю удачи, — заключила Ставрович.

«Слот» — российская альтернативная рок-группа, которая была основана в Москве в 2002 году. Нуки работала в коллективе с 2006 года. За это время музыканты записали девять студийных альбомов.

Ранее стало известно, что концерты группы «Слот» в Тамбове, Пензе и Тольятти были отменены. Музыканты не уточнили причины, однако добавили, что обстоятельства — за пределами возможностей группы. Отмена концертов может быть связана с тем, что группа попала в новый черный список артистов, который ранее опубликовали СМИ.