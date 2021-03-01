«Сделал ребёнка, сделал и кроватку»: Шепелев показал, как собирает мебель

https://static.news.ru/photo/683807e8-7ab2-11eb-b44a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который лишился работы на всех федеральных каналах, не унывает и готовится к пополнению в семействе. После того как он сообщил о беременности своей возлюбленной дизайнера Екатерины Тулуповой, шоумен держит подписчиков в курсе событий своей жизни. На этот раз он показал, какую кроватку пара выбрала для малыша.

Шепелев опубликовал ролик, на котором продемонстрировал весь процесс сборки люльки.

Сделал ребёнка, сделал и кроватку, — шутливо подписал ролик шоумен.

Поклонники Шепелева оценили выбор пары и отметили, что такая кроватка обошлась минимум в 60 тысяч рублей.

С Екатериной Тулуповой Шепелев познакомился в детском саду. Сын Дмитрия и умершей от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Лада очень дружат и ждут, когда у них появится общий братик или сестрёнка.

Ранее Владимир и Ольга Фриске подали очередной иск из-за наследства Жанны Фриске. На этот раз родители певицы решили судиться не только с телеведущим Дмитрием Шепелевым, но и с сыном своей дочери Платоном. Предметом спора стали элитные апартаменты Жанны, в которых треть принадлежит 7-летнему мальчику, а до 18-летия ими распоряжается опекун — его отец, сообщал NEWS.ru.