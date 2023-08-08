Счета тяжелобольной Анастасии Заворотнюк заблокировали из-за долгов Банковские счета Анастасии Заворотнюк заблокировали из-за долга в 170 тысяч рублей

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская актриса Анастасия Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, с 2019 года сражающаяся с тяжелой формой онкологического заболевания, потеряла доступ к своим банковским счетам, сообщает АиФ. По данным источника, против звезды сериала «Моя прекрасная няня» возбудили дело из-за налоговой задолженности в размере около 170 тысяч рублей. 7 августа налоговые органы приняли решение о частичной или полной приостановке операций по счетам 52-летней Заворотнюк из-за неисполнения требования об уплате задолженности, пишет издание.

Актриса борется с агрессивной формой рака уже четыре года. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и лечилась в стационаре. Глиобластому у Заворотнюк диагностировали в 2019 году, пишет издание.

В феврале 2023 года стало известно, что Заворотнюк вернулась из онкологической клиники домой. Врачи выписали актрису, из клиники ее забрал супруг, фигурист Петр Чернышов. Сейчас Заворотнюк живет в собственном особняке в подмосковном поселке Крекшино, где о ней заботятся мама и муж.

Врач-онколог доктор медицинских наук Игорь Долгополов отметил, что Заворотнюк пытается бороться с онкологическим заболеванием около четырех лет, и этот факт уже вызывает восхищение. По его словам, более 80% пациентов с глиобластомой не проживают и двух лет с момента ее обнаружения. Врач подчеркнул, что Заворотнюк могут полностью вылечить при удачном проведении лучевой терапии.

Ранее сообщалось, что дочь Заворотнюк Анна тайно вышла замуж и уехала в Азербайджан. Об этом дочь актрисы написала в соцсетях, указав, что она находится в Баку. Личность супруга дочь «прекрасной няни» не раскрывает, известно, что они знакомы со времен учебы молодой женщины в США. Свадьбу пара планировала еще в 2021 году, но дату откладывали, вероятно, из-за болезни матери Анны.