Счета Аркадия Укупника арестовали Mash: налоговая служба арестовала счета Укупника из-за долга в 42 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аркадий Укупник

Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба России арестовала счета 70-летнего певца и композитора Аркадия Укупника из-за накопившегося долга в 42 тысячи рублей. По информации канала, исполнителю пришло несколько уведомлений о необходимости оплатить налоги, народный артист проигнорировал повестки, после чего ФНС приостановила операции по его счетам.

Mash сообщает, что Укупник не оплатил услуги охранной фирмы «Гольфстрим», которая охраняла его жилье, задолжав компании 72 тысячи рублей, после этого организация подала на артиста в суд, который взыскал с него 47 тысяч рублей. В разговоре с Mash Укупник отметил, что «никаких долгов у него нет».

В 2022 году сообщалось, что супруга Укупника сбила человека на пешеходном переходе в Москве. Происшествие случилось в центре столицы на Нижней Красносельской улице, мужчина не обратил внимания на сигнал светофора и начал движение. В это время Наталья Укупник ехала на своем Porsche и не ожидала увидеть человека на дороге. Женщина остановилась и, не дожидаясь скорой помощи, сама отвезла пострадавшего в больницу. На Наталью Укупник был составлен протокол в отделении полиции.

Ранее Укупник рассказал историю знакомства с певицей Аллой Пугачевой и признался, что ему кажется, что теперь она всегда за ним следит. Артисты познакомились в студии «Гала», куда пришла записывать свой трек дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, с ними был и Владимир Пресняков. Они переругались на третьем дубле и ушли.

Тогда Укупник начал общаться с Пугачевой и в какой-то момент так осмелел, что даже вывел ее из себя. Он признал, что для него стала хорошей школой работа с артисткой. В итоге однажды их пути разошлись, но он всегда «был в диалоге» с Примадонной.