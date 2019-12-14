https://static.news.ru/photo/88acbca8-1e6f-11ea-a9b3-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (Гуф) популярная телеведущая Айза Анохина после смены паспортных данных столкнулась с проблемами в налоговой службе.

Нужно было подать отчёт — это по доверенности делает директор моего салона красоты. Но я сменила фамилию с Долматовой на Анохину и забыла переоформить документы. В отчёте сделали ошибку, подали документы в таком виде. Поэтому счета заблокировали, — цитирует Анохину Telegram-канал Mash.

Также уточняется, что два счёта девушки заблокированы с 10 декабря, по ним остановлены все операции.

Как ранее писал NEWS.ru, Анохина призналась, что вернула своему супругу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ей давал на развитие салона красоты, потому что их отношения перестали быть романтическими.